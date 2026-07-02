В Центробанке начали дискуссию по продаже НСПК

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что продажа части пакета национальной системы платежных карт (НСПК), вероятно, не завершится до конца года. Ее цитирует РИА Новости.

«Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интересно. До конца этого года вряд ли это случится. Хотя если у участников рынка будет интерес и позиции будут выработаны, этот процесс можно будет ускорить «, — сказала она.

До этого глава Центробанка заявила, что регулятор не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard, покинувших российский рынок весной 2022 года. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных систем работают на территории РФ по сей день.

В июне НСПК предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может предложить Европе «Мир» взамен Visa и Mastercard.