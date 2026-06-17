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Бизнес

Стало известно, когда карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России

НСПК предложила план поэтапного вывода Visa и Mastercard из оборота в РФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

С 2027 года планируют снизить межбанковскую ставку до одного процента, а к 2028 году — до нуля. Как заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, постепенное снижение поможет банкам безболезненно отказаться от Visa и Mastercard и сделать переход комфортным для граждан.

Теперь у участников рынка есть месяц, чтобы внести свои предложения.

Visa и Mastercard покинули российский рынок еще весной 2022 года — после начала российской специальной военной операции на Украине. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных систем работают на территории РФ по сей день.

В конце января доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, и их владельцам стоит задуматься о замене.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок.

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