Стало известно, когда карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России

НСПК предложила план поэтапного вывода Visa и Mastercard из оборота в РФ

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

С 2027 года планируют снизить межбанковскую ставку до одного процента, а к 2028 году — до нуля. Как заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, постепенное снижение поможет банкам безболезненно отказаться от Visa и Mastercard и сделать переход комфортным для граждан.

Теперь у участников рынка есть месяц, чтобы внести свои предложения.

Visa и Mastercard покинули российский рынок еще весной 2022 года — после начала российской специальной военной операции на Украине. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных систем работают на территории РФ по сей день.

В конце января доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, и их владельцам стоит задуматься о замене.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок.