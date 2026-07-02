В ЦБ РФ раскрыли подробности вывода из обращения карт Visa и Mastercard

Набиуллина: ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard

Центробанк России не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы эти сроки не устанавливаем. <...> Но, по сути дела, у них (карт Visa и Mastercard — «Газета.Ru») функционал как у карт «Мир», и, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота, это уже сейчас происходит с помощью и экономических методов», — сказала она.

В июне Национальная система платежных карт (НСПК) предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России.

Visa и Mastercard покинули российский рынок весной 2022 года. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных систем работают на территории РФ по сей день.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок.