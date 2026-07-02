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Бизнес

В Центробанке РФ оценили влияние импорта бензина

Ганган: ЦБ не ждет заметного влияния закупок бензина на внешнюю торговлю
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Банк России не ждет заметного влияния на внешнюю торговлю на фоне закупки бензина у других стран. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, передает ТАСС.

«Будет некоторый рост импорта по этой статье, но объемы не должны быть значимы, чтобы кардинально изменить тренды, которые фундаментально складываются по торговым потокам», — сказал он.

По его словам, Центробанк находится в тесном контакте с правительством. Ганган отметил, что Центробанк будет пересматривать прогноз по инфляции.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи.

В конце июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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