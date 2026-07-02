США потеряли доступ к четверти своих нефтяных резервов

США потеряли доступ к четверти своего Стратегического нефтяного резерва из-за износа и поломок оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской счетной палаты.

Отмечается, что ресурс оказался заблокирован под землей. Извлечь нефть не получается из-за износа и поломок оборудования и деформации хранилищ. Реальные возможности по выдаче и приему нефти снизились до 61% и 56% от проектной мощности соответственно из-за постоянных ремонтных работ и аварий. На устранение всех неполадок необходимо $230 млн.

Как пишут авторы публикации, к критическому износу оборудования привело экстренное извлечение нефти в 2022 году из-за конфликта на Украине. В короткие сроки было добыто 180 млн баррелей. Персоналу приходилось в авральном режиме ремонтировать оборудование.

15 мая президент США Дональд Трамп говорил, что Китай хочет покупать американскую нефть.

26 июня президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на нефть из РФ.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.