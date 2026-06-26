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Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на нефть из РФ

Путин продлил на 1,5 года действие ответных мер на потолок цены на нефть из РФ
Юрий Кочетков/РИА Новости

Действия контрмер, введенные в ответ на установление предельной цены на российскую нефть, продлены до 31 декабря 2027. Документ размещен на портале правовой информации.

Указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным.

«Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 года №961... изменение, заменив в пункте 9 слова «до 30 июня 2026 года» словами «до 31 декабря 2027 года», — говорится в документе.

Потолок цен на российскую нефть — механизм, введенный в декабре 2022 года странами G7, Европейский союз и Австралией для ограничения нефтяных доходов России. Он запрещает западным компаниям перевозить, страховать и обслуживать морские поставки российской нефти и другие связанные услуги, если она продается дороже установленного лимита. В ответ Россия запретила экспорт по контрактам с применением потолка цен и переориентировала поставки на другие рынки.

В марте заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на энергоресурс.

Ранее аналитик заявил о провале санкций Евросоюза против российской нефти.

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