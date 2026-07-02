В ООН рассказали о долгах США и Китая по взносам в организацию

В ООН ожидают, что США оплатят часть задолженности по взносам в организацию

Организация Объединенных Наций (ООН) ожидает от США до конца года платежа по взносам в бюджет организации, заявил помощник генсека ООН по программному планированию, финансам и бюджету Чандру Раманатан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в общей сложности американская сторона должна организации $2 млрд. В случае внесения очередного платежа задолженность может сократиться до $1,3-$1,4 млрд.

Он добавил, что в ООН ожидают поступления многомиллионного взноса в бюджет от Китая. По мнению Раманатана, Пекин безусловно выплатит всю сумму до конца года.

До этого помощник генсека ООН заявил, что организации хватит нынешних объемов денежных средств лишь до конца августа.

Газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани финансового краха из-за отсутствия платежей от США и Китая.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждал о том, что организация сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств. Кризис усугубляется неуплатой взносов рядом стран, включая США, которые являются крупнейшим должником с задолженностью более $3 миллиардов.

Ранее СМИ узнали о «токсичной атмосфере» в ООН из-за увольнений и нехватки денег.