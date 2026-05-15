СМИ узнали о «токсичной атмосфере» в ООН из-за увольнений и нехватки денег

Атмосфера в структурах ООН в Женеве стала «крайне токсичной» из-за урезания финансирования со стороны администрации США и массовых увольнений. Об этом сообщает европейское издание Politico.

Бывшая сотрудница Международной организации по миграции Эмили Сиу рассказала журналистам, что персонал не знает, сохранит ли за собой работу в следующем месяце, а внутри коллективов усилились конфликты и жесткая конкуренция.

Решение Вашингтона сократить участие в структурах ООН и урезать бюджеты международных организаций привело к масштабным сокращениям именно в Женеве, где расположены десятки агентств ООН и НПО.

Как отмечает Politico, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена ликвидировать более 800 рабочих мест в швейцарском городе. ЮНИСЕФ переводит часть сотрудников в Рим, а ЮНЭЙДС уменьшила число работников в Женеве более чем в шесть раз.

Издание подчеркивает, что происходящее бьет и по экономике всего города: дипломатический сектор обеспечивает более 11% его ВВП Женевы, поэтому увольнения и сокращения неизбежно скажутся на местном рынке труда и локальных бизнесах.

Ранее США прекратили многомиллионные взносы в ООН.