В ООН рассказали о дефиците денежных средств

ООН хватит нынешних объемов денежных средств лишь до конца августа. Об этом заявил помощник генерального секретарь по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан, передает РИА Новости.

По его словам, для продолжения работы после этого срока требуются взносы участников организации.

«У нас не останется денежных средств после августа, сентября. Деньги кончатся. <...> Но независимо от того, что произойдет, есть вероятность закончить год без денег, то есть едва выживая на сокращенном бюджете», — сказал Раманатан.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани финансового краха из-за отсутствия платежей от США и Китая.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждал о том, что организация сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств. Кризис усугубляется неуплатой взносов рядом стран, включая США, которые являются крупнейшим должником с задолженностью более $3 миллиардов.

Ранее СМИ узнали о «токсичной атмосфере» в ООН из-за увольнений и нехватки денег.