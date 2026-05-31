СМИ узнали о риске разорения ООН к концу лета

WSJ: без взносов США и Китая ООН обанкротится к середине августа

ООН оказалась на грани банкротства из-за задержки обязательных платежей со стороны соперничающих друг с другом США и Китая, которые совокупно обеспечивают 42% ее базового бюджета. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал сценарий развития ситуации «гонкой к банкротству» и предупредил о «вполне реальной угрозе финансового краха», пишет газета. По расчетам организации, деньги закончатся к середине августа.

Долг Вашингтона превысил $4 млрд. Китай должен $455 млн, хотя на этой неделе перевел почти $850 млн.

«США не платят взносы, а Китай на протяжении последних нескольких лет манипулирует системой платежей», — заявил WSJ исполнительный директор Better World Campaign Джорди Хэннум.

ООН уже закрыла несколько офисов, сократила 3 тыс. должностей в секретариате и ускорила вывод миротворцев из Африки.

«Мы попали в кафкианский круговорот», — обратился Гутерриш в обращении к странам-членам ООН.

США начали направлять финансовую помощь через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, но она не покрывает задолженность страны по обязательным взносам. Если ее долг продолжит расти, уже в 2027 году Вашингтон может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее.

Ранее США вышли из Зеленого климатического фонда ООН.