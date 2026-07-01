Банк России предполагает рост траектории ключевой ставки

Центробанк РФ считает возможным рост траектории ключевой ставки в среднесрочной перспективе, чтобы стабилизировать инфляцию на цели вблизи 4%. Об этом сообщается в «Резюме обсуждения ключевой ставки» на сайте Банка России.

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в публикации.

В документе отмечается, что до недавнего времени улучшение текущей инфляционной динамики создавало возможность для снижения ключевой ставки, но после апрельского заседания проинфляционные риски уменьшили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в Банке России объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. По оценке регулятора, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков, отметили в ЦБ.

Ранее Греф призвал снизить ключевую ставку ЦБ.