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Бизнес

Россиянам объяснили, как просить повышения зарплаты без риска для карьеры

«Финансы Mail»: просить повышения зарплаты лучше с аргументами о пользе для компании
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Начинать просить прибавку к зарплате лучше не с жалоб на личные расходы, а с конкретных аргументов о своей пользе для компании. Перед разговором с руководителем стоит изучить рынок труда, собрать данные о собственных результатах и заранее определить желаемую сумму, пишет «Финансы Mail».

В редакции поделились, как лучше попросить повышения. Сначала стоит понять, сколько зарабатывают специалисты с похожим опытом и навыками. Если зарплата заметно ниже рынка, это может стать аргументом. Можно учитывать и реальные офферы от других работодателей, но без угроз и ультиматумов.

Главное — показать руководителю не стаж или загруженность, а результат: выполненные проекты, рост показателей, расширение зоны ответственности, экономию ресурсов или доход, который принесла работа сотрудника.

К разговору лучше готовиться заранее и выбирать удачный момент — после успешного проекта, квартала или заметного достижения. Встреча должна выглядеть как деловое обсуждение, а не эмоциональная просьба.

Не стоит объяснять повышение кредитами, ростом расходов или личными планами. Такие доводы не показывают ценность работника для бизнеса. Также лучше не сравнивать себя с коллегами и не угрожать увольнением.

Если в повышении отказали, стоит спокойно уточнить причину и договориться о конкретных условиях пересмотра зарплаты в будущем, заключили в редакции.

Ранее специалист рассказала, в каких случаях россияне могут перестать выполнять работу.

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