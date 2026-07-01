России предложили не увлекаться словом «суверенитет»

В вопросе достижения государственного суверенитета России необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях, а не «растекаться» на все отрасли. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает ТАСС.

«Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет», пытаемся построить его везде», — отметил Костин на Финансовом конгрессе Банка России.

По его словам, необходимо определить приоритетные задачи и направления, на которые стоит направить государственные и частные ресурсы. Среди таких банкир выделил оборонный комплекс, атомную промышленность, авиацию и космос.

«Точно уж не надо пытаться растекаться по всем направлениям, это невозможно», — подытожил Костин.

До этого президент России Владимир Путин объяснил, что означает для страны суверенитет. По словам главы государства, суверенитет означает быть сильнее и умнее, требует эффективности. Путин добавил, что глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить суверенитет. Гонка за него развернулась и набирает обороты, подчеркнул он. Говоря об экономическом суверенитете России президент отметил, что в каждом регионе должны создаваться качественные рабочие места, должны привлекаться инвестиции.

Ранее в России призвали изменить статью Конституции о правах и свободах человека.