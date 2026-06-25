В России призвали изменить статью Конституции о правах и свободах человека

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев входе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) призвал созвать Конституционное собрание и переписать базовые статьи Конституции РФ, усилив в них роль государства и обязанностей граждан.

Прежде всего, по его словам, речь идет о второй статье, касающейся прав и свобод человека. Ее, как считает Малофеев, необходимо дополнить акцентами на обязанностях перед государством, традиционных нравственных ценностях, исторической миссии и национально‑культурной идентичности России.

Он пояснил, что в противном случае студентам продолжат преподавать «либеральные теории, формирующие модель общества, постоянно чего-то требующего от государства, но не задумывающегося об обязанностях перед ним».

До этого Малофеев подчеркивал, что в течение последних 30 лет западная глобалистская система маскировалась под благородными лозунгами о «правах человека». Однако сейчас она перестала скрывать свои намерения и открыто продвигает «идеи технофашизма».

Россия должна отвечать на эти вызовы, формируя технологический суверенитет, отметил он. Для этого, как считает предприниматель, необходимо создать собственную экосистему искусственного интеллекта и больших данных.

Ранее Малофеев предложил способ завершения конфликта на Украине.