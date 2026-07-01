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Совфед одобрил налоговые поправки для топливного рынка России

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс для стимулирования рынка топлива в РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс России, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива в РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, если поправки вступят в силу, то в стране введут механизм налогообложения акцизами бензина, который производится путем смешения прямогонного топлива с другими компонентами. При этом для налогоплательщиков, которые предоставят свидетельство о переработке нефтяного сырья, предусмотрен вычет сбора.

Помимо этого, документ расширяет возможности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по выполнению условий инвестиционных контрактов. В частности, поправки продлевают срок введения в эксплуатацию оборудования стоимостью не менее 60 млрд рублей до 31 декабря 2026 года. Раньше задача должна была быть выполнена до 1 января 2026 года. При этом минимальный объем инвестиций увеличивается до 100 млрд рублей, следует из документа.

О подготовке поправок сообщалось 23 июня. Госдума планировала рассмотреть данную инициативу в ходе заседания 24 июня.

Ранее Матвиенко призвала не «охать-ахать» из-за ситуации с топливом в России.

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