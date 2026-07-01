На видео попало, как россияне заливают бензин в ложные горловины на кузовах авто

Водители стали создавать отверстия в кузовах машин, которые позволяют незаметно для операторов сливать бензин на АЗС. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На видео, размещенном в канале, заметно, как россияне заливают бензин и в бак машины, и в ложные отверстия, через которые топливо попадает в канистры. Таким образом водители увеличивают запасы бензина, обходя ограничения по объему отпускаемого топлива на АЗС.

До этого стало известно, что в регионах России ввели ограничение на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Отмечается, что в туристических регионах, в частности в Республике Алтай, лимит составит 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В некоторых регионах ограничения менее жесткие — 50 литров бензина и 100 литров дизеля, а отпуск в канистры ограничивается 10 литрами.

Ранее еще в двух российских регионах ограничили продажу бензина