В Минсельхозе рассказали о ситуации с топливом для аграриев

Минсельхоз: ситуация с топливом для аграриев находится под контролем

Ситуация с топливом для аграриев остается под контролем. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Отмечается, что мониторинг ситуации ведут несколько профильных ведомств — Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба.

В Минсельхозе подчеркнули, что спрос на топливо со стороны аграриев традиционно растет во время сезонных полевых работ. Поэтому важно следить не только за доступностью продукта, но и за ценообразованием.

23 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев еще 16 территориальным органам.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.