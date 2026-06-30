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Политика

Иран посоветовал Франции не усугублять ситуацию в Ормузском проливе

МИД Ирана отклонил предложение Макрона по разминированию Ормузского пролива
Reuters

Иран отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о сотрудничестве в разминировании Ормузского пролива, предупредив Париж о недопустимости вмешательства в стратегический водный путь. Об этом пишет Politico.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что предложение о сотрудничестве группы стран, включая Францию и Великобританию, нарушает временное мирное соглашение, подписанное Ираном с США. По его словам, разминирование Ормузского пролива осуществляется исключительно Ираном, и Тегеран не допустит вмешательства других стран. Дипломат также назвал ситуацию в проливе «деликатной и сложной».

«Мы настоятельно советуем Франции не усугублять ее своими провокациями», — отметил Гарибабади.

До этого Макрон заявил, что обсудил морскую миссию с султаном Омана и договорился обеспечить безопасность судоходства и свободу прохода по водному пути.

В МИД Ирана предупреждали, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. На прошлой неделе иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на объявленный режим прекращения огня. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о «хаосе» в Ормузском проливе.

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