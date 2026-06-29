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Бизнес

Новак заявил, что решение о полном запрете экспорта дизтоплива пока не принято

Новак: полный запрет на экспорт дизтоплива из России пока не введен
Александр Астафьев/РИА Новости

Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России в настоящее время не принято. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири, передает РИА Новости.

«Пока нет, но мы рассматриваем», — сказал Новак в ответ на вопрос, есть ли решение о полном запрете экспорта дизтоплива.

По его словам, кабмин принимает все меры, которые нужны для того, чтобы внутренний рынок страны был обеспечен топливом в полном объеме. Как подчеркнул вице-премьер, правительство занимается этим вопросом в ежедневном режиме.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее российские ученые нашли способ повысить качество нефтепродуктов.

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