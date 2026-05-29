Российские ученые нашли способ повысить качество нефтепродуктов

Ученые Пермского Политеха разработали математический метод, который позволяет значительно точнее определять температуры кипения нефтепродуктов при переработке нефти. Это поможет снизить потери сырья и повысить стабильность качества топлива. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

При переработке нефти сырье разделяют на фракции — бензин, керосин, дизель и другие продукты — по температурам кипения. Легкие компоненты испаряются раньше, тяжелые — позже. Однако границы между фракциями до сих пор определяют методом, разработанным еще в XIX веке.

Сейчас на заводах фиксируют температуры, при которых испаряется определенный объем топлива — например, 10%, 50% или 90%. Но температуру начала кипения измерить трудно из-за нестабильного появления первых пузырьков, а конец кипения для некоторых продуктов вообще невозможно определить напрямую.

Из-за этого тяжелые компоненты могут попадать в бензин, а легкие — уходить в дизель или мазут. В результате нефтеперерабатывающие заводы теряют ценное сырье, а качество топлива ухудшается. Если в бензине слишком много тяжелых компонентов, он хуже испаряется, двигатель сложнее запускается зимой, а расход топлива и образование нагара увеличиваются.

Исследователи ПНИПУ совместно со специалистами компании «Промышленная кибернетика» предложили математическую модель, которая позволяет рассчитывать температуру начала и конца кипения по надежным данным из середины процесса перегонки.

«На заводе всегда точно знают, при какой температуре выкипает 10%, 50% и 90% топлива. Мы создали формулу, которая по этим точкам вычисляет температуру начала и конца кипения», — рассказал Сергей Кобелев, магистрант кафедры химических технологий ПНИПУ.

Испытания на образцах керосина и дизеля показали, что новый метод позволяет определять температуры с точностью до 3°C. Для сравнения: традиционные методы могут ошибаться на 10–15°C и более.

Кроме того, ученые построили дифференциальные кривые, показывающие скорость испарения фракций. Это позволяет оценить, насколько сильно смешиваются керосин и дизель во время перегонки.

«Чем больше пересечение фракций, тем больше примесей попадает из одной в другую. Это означает, что колонна работает неэффективно», — отметила Асия Кобелева, кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Авторы считают, что новая технология поможет нефтеперерабатывающим заводам точнее настраивать режимы работы колонн, сокращать потери сырья и получать более стабильное топливо.

В перспективе метод может использоваться не только в нефтепереработке, но и в химической промышленности и фармацевтике — везде, где требуется точное определение распределения веществ.

