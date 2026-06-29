Матвиенко призвала экономить «каждую копейку»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала проанализировать эффективность форумов, проводимых за счет бюджетных средств, и сократить их количество. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает «Интерфакс».

«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно экономить каждую копейку», — сказала она.

Матвиенко предложила пересмотреть систему существующих в стране форумов, которые финансируются из федерального и региональных бюджетов. По ее словам, некоторые из них можно проводить не ежегодно, а раз в два-три года, чтобы сэкономить государственные средства. Спикер также отметила, что помимо финансовых затрат, форумы отвлекают чиновников от текущей работы.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Совета Федерации, пообещав сократить проведение мероприятий, не имеющих целевой отдачи. Он также отметил, что организацией таких работ должны заниматься бизнес и промышленники, а правительство будет поддерживать это в разумных пределах.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщил, что с 2019 года расходы федерального бюджета выросли в 2,3 раза. Он объяснил это внешними обстоятельствами — от пандемии до санкций. Глава Минфина отметил, что после периода быстрого роста расходов сегодня требуется сдержанность. При этом есть абсолютно приоритетные статьи расходов: исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности, добавил Силуанов.

Ранее Матвиенко рассказала, чем жизнь в России выгодно отличается от Германии.