Силуанов рассказал о росте расходов российского федерального бюджета

С 2019 года расходы российского федерального бюджета выросли в 2,3 раза. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что расходы федерального бюджета в последние несколько лет увеличивались опережающими темпами. Так, с 2019 года они возросли почти на 3,5% ВВП, увеличившись к 2025 году с 16,6% до 20%. Рост в деньгах составил более чем в 2,3 раза. Министр объяснил такой процесс следствием внешних обстоятельств — от пандемии коронавируса до санкций Запада.

Силуанов подчеркнул, что российское правительство ведет постоянную комплексную работу по повышению устойчивости и сбалансированности государственных финансов. В частности, в последние два года были приняты решения, направленные на укрепление доходов.

Глава Минфина РФ указал, что следует также повышать эффективность бюджетных расходов. Он пояснил, что после периода их быстрого роста сегодня требуется определенная сдержанность. При этом есть абсолютно приоритетные статьи расходов, такие как исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности. Остальные расходы анализируются на экономическую отдачу, достижение результатов и влияние на благополучие людей.

12 мая сообщалось, что дефицит российского федерального бюджета по итогам января — апреля вырос до 5,9 трлн руб. при плане на весь 2026 год в 3,8 трлн руб.

Ранее Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета регионов в этом году.

 
