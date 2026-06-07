Матвиенко рассказала, чем жизнь в России выгодно отличается от Германии

В России, в отличие от Германии, выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

«В других странах — они вместо того, чтобы сокращать ненужные, придуманные расходы на военные цели, они все время пытаются сократить социальные расходы [на] граждан», — сказала Матвиенко.

По ее словам, в России не стоит вопрос уменьшения и урезания соцрасходов, как в той же Германии, поскольку «в Конституции записано, что мы социальное государство», подчеркнула она.

При этом Матвиенко признала, что и в РФ есть определенные проблемы. Она отметила, что в последнее время в большей степени пострадали региональные бюджеты, у которых есть зависимость от сырья и экспортной экономики. Однако глава Совфеда подчеркнула, что правительство РФ «держит руку на пульсе». Она пояснила, что есть договоренность с Минфином о точечной поддержке бюджетов тех регионов, где возникли трудности.

До этого русскоязычные жители Германии пожаловались на рост цен в магазинах. По словам пользователей соцсетей, в том числе мессенджера Telegram, вслед за бензином начали дорожать и продукты питания в немецких супермаркетах. Один из участников чата заявил, что питание его семьи из четырех человек обходится в одну тысячу евро в месяц. При этом закупаются они в бюджетном супермаркете. Люди ожидают дальнейшего повышения инфляции в стране, а с ней еще больший рост цен.

Ранее Медведев рассказал о жалобах россиян, живущих в Европе.