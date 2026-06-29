Мишустин высказался об отказе от бесцельных форумов за счет государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения неэффективных форумов за счет государственного бюджета. Об этом глава правительства заявил в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает сайт кабмина.

Во время беседы Матвиенко отметила, что систему форумов в России, проводимых на федеральные средства, а также их эффективность и отдачу следует проанализировать. По ее словам, это необходимо для рассмотрения возможности их более редкой организации для экономии бюджета.

«По форумам — обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — сказал премьер.

5 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономика страны близка к периоду сбалансированного роста. По его словам, устойчивого показателя постоянно быть не может. В данный момент российским властям пришло время сделать рост экономики более сбалансированным и стабильным, чтобы он происходил «не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок», считает Силуанов.

Ранее внешний долг России снизился до минимума с лета 2025 года.