По итогам мая 2026 года внешний госдолг России снизился до 54,9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в мае внешняя задолженность страны сократилась на 2 млрд рублей, до 54,9 млрд. При этом с начала 2026 года обязательства РФ перед нерезидентами сократились на 2,4 млрд долларов.

Показатель оказался минимальным с лета прошлого года, когда в августе госдолг составлял 53,9 млрд рублей.

18 июня сообщалось, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам апреля составила $58,9 млрд, сократившись на $4,2 млрд, что стало рекордом. В последний раз госдолг столь резко снижался в июле 2018 года, тогда он сократился на $3,6 млрд.

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По словам главы Минфина Антона Силуанова, Россия скоро полностью его погасит.

Ранее Путин заявил о падении экономики России до уровня стран ЕС.