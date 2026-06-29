Новак обсудил с главой Калининградской области обеспечение региона топливом

Вице-премьер России Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных обеспечение региона топливом в ходе рабочей встречи. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей. Приоритет – обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб, сельскохозяйственной техники», — подчеркнули в кабмине.

При этом отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке для производства нужных объемов топлива. В настоящее время рынок насыщается нефтепродуктами.

По данным правительства, всеми крупными поставщиками осуществляются морские поставки дизеля и бензина в Калининградскую область.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее РФ подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин.