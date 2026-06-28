РФ подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин

Правительство России направило заявку в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на продление до конца года нулевой экспортной пошлины на бензин. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак на XXIII съезде партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

По его словам, нулевая экспортная пошлина на бензин действует для России до 1 июля, сейчас она «продлевается».

Новак полагает, что соответствующее решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе. Заявка подразумевает продление режима до конца года без корректировок условий.

Нулевая экспортная пошлина на бензин является одним из инструментов стабилизации внутреннего рынка топлива, так как она снижает стимулы для резкого роста внешних отгрузок и помогает удерживать предложение внутри страны.

26 июня Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, а затем встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на встрече с которым обсудил снабжение жителей Москвы нефтепродуктами.

Ранее Новак высказался о запасе топлива в России.