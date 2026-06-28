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Путин: крупнейшие российские НПЗ работают на максимуме

Путин: мощности крупнейших российских НПЗ используются на максимуме
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

Мощности крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) используются «на максимуме», заявил во время совещания президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сообщил, что в РФ задействованы также средние и малые предприятия. Кроме того, плановые ремонты на заводах отложены, а сроки текущих — сокращены.

В воскресенье, 28 июня, Путин созвал совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

На этом фоне вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. Чиновник уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.

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