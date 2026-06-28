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Общество

В Иркутской области вводят режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Иркутский губернатор ввел в области режим повышенной готовности из-за топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Иркутской области введен режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайной ситуации из-за проблем с топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, все работающие в области сети АЗС установят лимит продажи топлива гражданам — на уровне 50 литров в сутки (или меньше) на одну заправку одной машины.

Кроме того, наливать топливо будет можно только в автомобильные баки: отпуск бензина и дизеля в канистры временно прекращается. Кобзев уточнил, что эти меры не распространяются на транспортные средства МЧС, скорой помощи, коммунальных служб и сельхозтехнику.

Руководству организаций, предприятий и компаний, работа которых не связана с жизнеобеспечением населения, рекомендовано по максимуму отправить персонал на удаленку.

Также Кобзев заявил о необходимости организовать патрулирование автозаправок полицейскими, чтобы обеспечить порядок в очередях на заправках и « предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива» в нарушение закона.

По словам иркутского губернатора, первоочередной задачей властей сейчас является снижение «остроты вопроса» с доступностью топлива, «уменьшение ажиотажа на АЗС» и обеспечение «четкой работы» всех служб.

«Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках», — добавил глава региона.

Он выразил надежду, что эффект от принимаемых мер станет заметным уже «со следующей недели».

Ранее Кобзев рассказал, когда нормализуется ситуация с бензином в Иркутской области.

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