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Бизнес

На Петербургской бирже могут изменить норматив обязательных продаж бензина

ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго предложила временно снизить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже — с 15% до 10% от общего объема производства. Соответствующий проект приказа размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, изменения предлагается ввести на период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Кроме того, ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ. В ведомстве отметили, что усиление контроля направлено на обеспечение стабильного снабжения аграриев топливом. Особое внимание необходимо уделить соблюдению антимонопольного законодательства в мелкооптовом сегменте, включая продажу топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций, подчеркнули в ФАС.

Соответствующие предписания получили 11 территориальных управлений ФАС. Ведомство потребовало незамедлительно пресекать любые нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, региональным управлениям совместно с местными властями поручено подготовить список сельхозпредприятий с указанием объемов необходимого им топлива.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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