Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Бизнес

Евродепутат оценил состояние российской экономики

Картайзер: текущее состояние российской экономики опровергает западные прогнозы
FernandKartheiser/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Текущее состояние российской экономики опровергает многочисленные негативные прогнозы Запада. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, рост российской экономики в этом году составит около 2%, а инфляция находится под контролем.

«Российская экономика, вопреки тому, что говорят на Западе, процветает, несмотря на санкции», — сказал Картайзер.

До этого эксперт Службы внешней разведки России Александр Пастухов заявил, что западные государства осознают неспособность санкций достичь поставленных целей в отношении РФ. По его словам, ограничения наносят урон экономике самих западных стран.

В мае Европейский союз продлил на год санкции против России. Ограничения в отношении 72 физических лиц и одной организации будут действовать до 28 мая 2027 года.

Ранее в МИД РФ оценили шансы на снятие антироссийских санкций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!