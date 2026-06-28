Текущее состояние российской экономики опровергает многочисленные негативные прогнозы Запада. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, рост российской экономики в этом году составит около 2%, а инфляция находится под контролем.

«Российская экономика, вопреки тому, что говорят на Западе, процветает, несмотря на санкции», — сказал Картайзер.

До этого эксперт Службы внешней разведки России Александр Пастухов заявил, что западные государства осознают неспособность санкций достичь поставленных целей в отношении РФ. По его словам, ограничения наносят урон экономике самих западных стран.

В мае Европейский союз продлил на год санкции против России. Ограничения в отношении 72 физических лиц и одной организации будут действовать до 28 мая 2027 года.

Ранее в МИД РФ оценили шансы на снятие антироссийских санкций.