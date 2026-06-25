В СВР заявили, что на Западе признают неспособность санкций достичь целей в РФ

Западные государства и их сателлиты осознают, что санкции не помогут им достичь поставленных целей в отношении РФ. Об этом заявил эксперт российской Службы внешней разведки (СВР) Александр Пастухов, передает РИА Новости.

Специалист высказался об антироссийских рестрикциях на полях XIV Петербургского международного юридического форума, который проходит с 24 по 26 июня.

«По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как неспособные достичь поставленных ими перед собой целей. <...> Эти же санкции бьют по их же (западных государств. — «Газета.Ru») экономике», — подчеркнул Пастухов.

В мае Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции, введенные в отношении РФ. На сайте Совета ЕС утверждалось, что решение было принято в связи с якобы нарушением прав человека в России. Рестрикции, примененные к 72 физическим лицам и одному юридическому, будут действовать до 28 мая 2027 года.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что расценивает действия ЕС как демонстрацию стремления Запада добиться капитуляции российской стороны. Дипломат назвал произошедшее сигналом о том, что Европа всерьез борется с РФ.

Ранее в ЕС объявили о работе над новым пакетом антироссийских санкций.