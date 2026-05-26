Евросоюз продлил на год санкции против России

Европейский союз продлил на год санкции против России за якобы нарушение прав человека. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет решил продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения и нарушения прав человека, за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что санкционные меры, которые в настоящее время применены к 72 физлицам и одному юридическому, были продлены до 28 мая 2027 года.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России.

В конце апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России. Предоставление Киеву €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Киева. Орбан не раз блокировал выделение этого кредита Украине из-за того, что Киев якобы препятствовал транзиту российской нефти через «Дружбу».

Ранее президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций для его страны.