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Бизнес

Армения лишится почти всех доходов от продажи рыбы, если перестанет торговать с РФ

Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы при потере российского рынка
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы, или почти $80 млн, если потеряет российский рынок. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году экспорт рыбы из Армении принес $79,8 млн, из которых 78,4 млн (98,3%) составили поставки в Россию, ставшую крупнейшим и практически единственным значимым покупателем.

Армения поставляет рыбу в Грузию, США, Украину и Белоруссию в значительно меньших объемах.

До этого Россельхознадзор сообщил, что Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор из-за нарушений просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс».

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Кроме того, Россельхознадзор с 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

Ранее постпред РФ заявил, что Армения два года не платит взнос в ОДКБ.

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