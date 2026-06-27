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Бизнес

Глава Минфина Украины заявил о проблемах с финансированием на 2027 год

Министр финансов Марченко: ситуация с бюджетом Украины на 2027 год сложная
24tv.ua

На Украине складывается «сложная ситуация» с финансированием на 2027 год, так как размер обещанной европейцами помощи недостаточен. Об этом в интервью «Общественному» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«У нас более сложная ситуация на 2027 год, и мы сейчас убеждаем наших партнеров, что тех заверений [об объемах поддержки], которые сейчас есть, недостаточно на тот год, если война тогда еще будет продолжаться. То есть мы сейчас совместно поработать, чтобы найти дополнительную поддержку на 2027-й», — отметил Марченко.

Он предположил, что совместно с европейскими донорами Украина сможет найти финансирование в том числе для осуществления военной реформы в 2026 и 2027 годах. По словам Марченко, для этого Киеву нужно дополнительно привлечь 65 млрд гривен в 2026 году и до 130 млрд гривен — в 2027 году.

Также в интервью Марченко рассказал, что Украина тратит на боевые действия 70% бюджета страны, и с начала 2026 года треть своих потребностей Киев покрывал за счет внешней помощи.

До этого Марченко призвал европейских союзников Киева изъять российские замороженные активы для обеспечения финансирования страны на 2027 год. Он отметил, что бюджет страны на 2027 год пока полностью не обеспечен, и Украине нужны «дополнительные решения» от европейских доноров, одним из которых может быть конфискация активов.

В июне ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов республики сообщал, что дефицит бюджета Украины в 2027 году вырастет до рекордного показателя в 2,04 трлн гривен ($45,49 млрд).

Ранее госдолг Украины превысил размер годового ВВП.

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