Российские банки начнут информировать родителей о тратах их детей

Российские банки с 1 июля обяжут уведомлять клиентов об операциях их несовершеннолетних детей. Об этом следует из поправок в законе «О банках и банковской деятельности», передают «Ведомости».

Речь идет о подростках в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение составят случаи, когда ребенок официально вступил в брак или признан эмансипированным по решению суда или органов опеки. Тогда банки не будут раскрывать финансовую информацию даже законным представителям, так как несовершеннолетние уже приобрели полную дееспособность.

В документе указано, что нововведение направлено на повышение финансовой безопасности. Кроме того, регулятор таким образом пытается снизить риски мошенничества.

До этого президент России Владимир Путин утвердил комплекс законодательных инициатив, направленных на усиление защиты населения от кибермошенников и преступников, использующих телефонную связь.

Новые законы устанавливают жесткий лимит на количество банковских карт, которые может открыть один человек — не более 20 единиц. В целях борьбы с вредоносным ПО финансовые организации теперь обязаны обеспечивать безопасность своих цифровых площадок и предлагать клиентам инструменты дополнительной защиты для личных устройств.

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