Россиянам объяснили, когда внесение наличных вызывает вопросы у банка

Несоответствие суммы, которую клиент вносит наличными средствами, его обычному финансовому профилю может вызвать вопросы у банка. В таком случае могут потребоваться документы о происхождении денег, а операция может быть приостановлена. Об этом RT рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

«Центробанк выделил три конкретные схемы, которые почти гарантированно привлекут внимание банка. Первая — это внесение от 5 млн рублей наличными в течение 30 дней, при условии, что такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на ваш счёт, и если затем в течение десяти дней за границу уходит не менее 70% от внесённой суммы», — объяснил эксперт.

По его словам, привлечь внимание банка также может совершение от 10 и больше операций по внесению наличных на сумму от 100 тысяч рублей в течение одного месяца с дальнейшим аналогичным быстрым выводом денег за рубеж.

Кроме того, вопросы могут возникнуть из-за переводов юридическим лицам или ИП без создания счета на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней.

При этом аналитик предупредил, что даже более мелкие суммы могут послужить поводом для проверки. Это может произойти при внесении на счет средств, которые значительно превышают официальный среднемесячный доход, а также в случае резкого изменения привычного поведения пользователя.

Помимо этого, вопросы могут вызвать операции по внесению наличных для нехарактерных для профиля клиента целей, например, для покупки слитков золота сразу после пополнения.

Ранее россиянам объяснили, когда переводы на карту попадают под НДФЛ.