Ирак пригрозил выйти из ОПЕК вслед за ОАЭ

Reuters: Ирак грозится выйти из ОПЕК, если ему не повысят квоту на добычу нефти

Ирак пригрозил выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), если его квота на добычу нефти не будет значительно повышена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель министерства нефти Ирака заявил агентству, что в настоящее время его страна планирует остаться в организации и добиваться увеличения квоты.

«Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью. В противном случае Ираку придётся рассмотреть все доступные варианты», — подчеркнул он.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и одним из пяти стран-основателей организации. Квота Ирака на июль составляет 4,378 миллиона баррелей в сутки, при этом, по данным ОПЕК, в мае страна добывала всего 1,48 млн баррелей в сутки на фоне ситуации с закрытием Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.

Официальный представитель Ирака Хайдер аль-Абуди заявлял, что Багдад работает над восстановлением полного экспортного потенциала и намерен в ближайшие годы увеличить добычу нефти до 7 миллионов баррелей в сутки.

С 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ вышли ОАЭ. Руководство страны заверило, что будет «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи нефти «постепенно и взвешенно». Как считают эксперты, Абу-Даби захотел отказаться от соблюдения принятых квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали решение ОАЭ отказаться от членства в ОПЕК.