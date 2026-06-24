Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными суждения о том, что БРИКС намерен создать альтернативную доллару валюту. Об этом он заявил на XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в объединение входят страны, которым отказано в праве на использование резервной валюты или у которых эти права сужены. Песков пояснил, что внутри БРИКС продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах, однако это не означает намерений создать какую-то единую альтернативу доллару.

До этого Центральный банк Индии предложил странам БРИКС интегрировать свои официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных платежей. Реализация этой инициативы, по данным Reuters, может снизить зависимость объединения от доллара и потенциально вызвать недовольство США, которые ранее предупреждали о рисках обхода американской валюты.

БРИКС — международная группа, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сравнил вклад стран G7 и БРИКС в рост мировой экономики.