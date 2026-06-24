Глава «Роснефти» предложил меры поддержки топливного рынка

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Сечин предложил временно приостановить действующие нормативы биржевых продаж и ввести приоритетный доступ к торгам для АЗС и государственных заказчиков, исключив перепродавцов, на долю которых приходится до 80% закупок.

Глава «Роснефти» также предложил обязать все нефтяные компании направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемого сырья и изменить порядок расчета нормативов с учетом реальных потребностей АЗС.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.