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Бизнес

В Москве отменили пропуска для бензовозов

Водителям бензовозов временно разрешили въезд в Москву без пропусков
Мария Девахина/РИА Новости

В Москве временно разрешили водителям бензовозов въезжать в город без пропусков. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска», — говорится в материале.

Мера была принята по просьбе владельцев автозаправочных станций (АЗС). На время действия решения водителям бензовозов не будут выставлять штрафы за отсутствие пропуска.

На фоне перебоев с поставками топлива на АЗС россияне столкнулись с необходимостью перелива топлива из автомобильного бензобака в канистры — например, для заправки садовой техники. Появилась и опасность слива бензина из бака злоумышленниками. О том, как безопасно слить бензин, а также о способах защиты от несанкционированного доступа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Тюменской области приняли меры для предотвращения ажиотажного спроса на топливо.

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