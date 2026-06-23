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Общество

Власти Тюменской области приняли меры для предотвращения ажиотажного спроса на топливо

Губернатор Моор: Тюменская область ограничила отпуск топлива на АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

На АЗС «Газпромнефть» в Тюменской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

В публикации отмечается, что на АЗС в населенных пунктах можно максимально приобрести 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль, на трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка топлива в канистры была запрещена.

По словам губернатора, это вынужденная превентивная мера, которая призвана не допустить ажиотажного спроса.

Моор подчеркнул, что в регионе есть необходимые запасы топлива, поэтому жителям не нужно закупаться бензином и дизелем заранее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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