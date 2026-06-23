Новак рассказал о поставках топлива в регионы России

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, компании также увеличили поставки топлива в регионы, в том числе туда, где отсутствуют либо в небольшом количестве присутствуют заправки, принадлежащие ВИНКам.

Новак добавил, что также максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива малые и средние нефтеперерабатывающие заводы.

До этого вице-премьер заявил, что правительство РФ подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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