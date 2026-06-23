Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок

Правительство РФ подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

«Стимулируем увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. В том числе подготовлены налоговые изменения в законодательство в этой связи. В ближайшие дни правительством они будут приняты», — сказал он.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.