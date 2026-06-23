АО «Туполев» сменит юридический адрес с Москвы на Казань, а Центральное конструкторское бюро в столице будет преобразовано в филиал. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.

В авиастроительной компании подтвердили информацию, однако сроков перерегистрации не назвали. Издание отмечает, что данное решение было принято акционерами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в рамках поручения президента России Владимира Путина о передислокации госкомпаний из Москвы в регионы.

При этом не исключается, что в Казань переедет только юридический адрес компании, а не весь коллектив, насчитывающий 1,5 тыс. человек.

В начале января управляющим директором АО «Туполев» был назначен Юрий Абросимов. Известно, что он является внуком Юрия Литвинова, который возглавлял Казанский авиазавод в период с 1994 по 1996 год.

Причины отставки Александра Бобрышева, который занимал пост управляющего директора на протяжении одного года и одного месяца, не уточняются. Данная смена руководителя «Туполева» будет уже седьмой за последние 11 лет.

Ранее Казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.