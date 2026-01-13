Назначен новый управляющий директор «Туполева»

Управляющим директором АО «Туполев» с 13 января назначен Юрий Абросимов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Уточняется, что до этого Ефимов занимал пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 году он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, Абросимов работает в АО «Туполев» с 2012 года.

Как ранее писал «БИЗНЕС Online», Абросимов — экономист, внук Юрия Литвинова, который возглавлял Казанский авиазавод в период с 1994 по 1996 год.

Причины отставки Александра Бобрышева, который занимал пост управляющего директора на протяжении одного года и одного месяца, не уточняются. При этом отмечается, что данная смена руководителя «Туполева» будет уже седьмой за последние 11 лет.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявлял, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, несмотря на то, что подобная работа занимает от 10 до 15 лет. Он добавил, что корпорация начнет серийное производство российских воздушных судов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.