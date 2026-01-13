Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Назначен новый управляющий директор «Туполева»

ОАК: управляющим директором АО Туполев стал Юрий Абросимов
Объединенная авиастроительная корпорация/VK

Управляющим директором АО «Туполев» с 13 января назначен Юрий Абросимов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Уточняется, что до этого Ефимов занимал пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 году он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, Абросимов работает в АО «Туполев» с 2012 года.

Как ранее писал «БИЗНЕС Online», Абросимов — экономист, внук Юрия Литвинова, который возглавлял Казанский авиазавод в период с 1994 по 1996 год.

Причины отставки Александра Бобрышева, который занимал пост управляющего директора на протяжении одного года и одного месяца, не уточняются. При этом отмечается, что данная смена руководителя «Туполева» будет уже седьмой за последние 11 лет.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявлял, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, несмотря на то, что подобная работа занимает от 10 до 15 лет. Он добавил, что корпорация начнет серийное производство российских воздушных судов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606565_rnd_7",
    "video_id": "record::0140fd0e-fa37-46af-b404-516c73e26d05"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+