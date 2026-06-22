Кабмин Армении подготовил проект о национализации «Электросетей» Карапетяна

В Армении подготовили проект о признании «Электросетей» общественным приоритетом

Армянское правительство подготовило законопроект о признании ЗАО «Электрические сети Армении» предпринимателя Самвела Карапетяна «общественным приоритетом». Документ опубликовали на портале проектов правовых актов республики.

«Признать общественный приоритетный интерес в отношении 100% акций (доли) закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» <...>. Установить, что: приобретателем акций (доли) <...> является Республика Армения, от имени которой выступает министр территориального управления и инфраструктур», — говорится в проекте.

В документе не уточняется сумма покупки акций. Также законопроекту не присвоили номер, а дата рассмотрения его не определена.

В июле прошлого года Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать «Электросети» Карапетяна. Бизнесмен обжаловал данное решение в суде.

В марте 2026 года суд в Армении отклонил иск защиты Карапетяна касательно прекращения действия лицензии «Электросетей», оставив в силе решение регулятора.

Ранее Пашинян назвал сценарии национализации «Электрических сетей Армении».