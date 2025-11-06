На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян назвал сценарии национализации «Электрических сетей Армении»

Пашинян: за «Электросети Армении» в любом случае придется заплатить
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами назвал два сценария национализации «Электрических сетей Армении». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, национализация компании, которая принадлежит арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, имеющему российское гражданство, будет зависеть от оценки ее стоимости. Дело в том, что, если цена будет высока и станет понятна невозможность ее покупки за средства из государственного бюджета, то правительство пойдет по второму сценарию. Тогда «Электрические сети Армении» приватизируют с помощью «частной профессиональной авторитетной компании», сказал Пашинян.

«Мы сформулируем свою позицию после соответствующего решения КРОУ (Комиссии по регулированию общественных услуг Армении), — сказал глава армянского правительства. Пашинян отметил, что все будет зависеть от оценки стоимости компании.

18 июня Карапетяна задержали в Армении. По словам его адвоката Армена Ферояна, меценату предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в стране. Карапетян свою вину не признает.

Ранее движение Карапетяна собиралось отстранить от власти партию Пашиняна.

