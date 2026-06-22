Силуанов рассказал о росте экономики Чечни

Экономика Чечни демонстрирует темпы роста, превышающие средние показатели по России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время рабочей поездки в Грозный, пишет РИА Новости.

Силуанов рассказал журналистам, что в ходе визита посетил ряд промышленных предприятий, включая заводы по производству стекла и цемента, а также посмотрел, как идет строительство новых жилых кварталов.

«Мы видим, что экономика республики растет очень высокими темпами, гораздо выше, чем в среднем в Российской Федерации», — сказал глава Минфина.

Министр подчеркнул, что достигнутые успехи являются результатом работы руководства Чечни по стимулированию экономического развития за счет мер государственной поддержки, использования инструментов особой экономической зоны и привлечения инфраструктурных кредитов.

В конце апреля глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что социально-экономическое развитие Чечни сохраняет устойчивую динамику и демонстрирует высокие результаты.

Он пояснил, что по итогам 2025 года регион перевыполнил план по собственным доходам, рост которых составил 122%. Кадыров подчеркнул, что в 2024 году Чечня вышла на первое место в стране по темпам роста валового регионального продукта. Если в среднем по России этот показатель составляет 104,5%, то в республике — 122,6%. При этом безработица снизилась до рекордных 3,1%.

Ранее Кадыров ответил на вопрос об ошибках прошлого у руководителей Чечни.