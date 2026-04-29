Кадыров доложил Путину о рекордных показателях экономики Чечни

Кадыров: в 2025 году Чечня перевыполнила план по собственным доходам

Социально-экономическое развитие Чечни сохраняет устойчивую динамику, демонстрирует высокие результаты. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что по итогам 2025 года регион перевыполнил план по собственным доходам, рост которых составил 122%. Кадыров подчеркнул, что в 2024 году Чечня вышла на первое место в стране по темпам роста валового регионального продукта. Если в среднем по России этот показатель составляет 104,5%, то в республике — 122,6%. При этом безработица снизилась до рекордных 3,1%.

Кадыров отметил, что в Чечне успешно реализуются госпрограммы и нацпроекты, выполняются все социальные обязательства.

29 апреля Путин во время встречи в Кремле с Кадыровым выразил надежду, что жители Чечни вновь поддержат своего лидера на предстоящих в этом году выборах главы республики.

Ранее Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью.